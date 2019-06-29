Глушаков пообещал сделать всё, чтобы "Ахмат" оказался в Еврокубках

Полузащитник отметил, что в предстоящем сезоне команда из Грозного ставит перед собой амбициозные цели.

Российский футболист и бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал подписание контракта с футбольным клубом "Ахмат".

— "Ахмат" — новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении, — написал Глушаков в посте в "Инстаграме".

Спортсмен поблагодарил за доверие главу Чечни Рамзана Кадырова и президента клуба Магомеда Даудова, а также главного тренера команды Рашида Рахимова.

— Со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы в самое ближайшее время "Ахмат" оказался в Еврокубках, — отметил футболист.

Пост Глушакова прокомментировала телеведущая и певица Ольга Бузова, ранее в шутку предложившая полузащитнику руку помощи после расторжения контракта со "Спартаком".

— "Ахмат" — сила. Мои поздравления, — написала Бузова.

Напомним, 19 июня в футбольном клубе "Спартак" сообщили о расторжении трудового договора с Денисом Глушаковым по обоюдному соглашению сторон. Футболист заявил, что уходит ради команды, подчеркнув, что так будет лучше для всех. Спустя несколько дней спортсмен опубликовал в "Инстаграме" фотографию с надписью "Ищу работу". В комментарии под постом Ольга Бузова написала, что ей требуется "хороший оператор". Сегодня стало известно о подписании Глушаковым контракта с футбольным клубом "Ахмат".