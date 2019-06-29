Жители Тбилиси устроили шествие с требованием отставки главы МВД Грузии — видео

Центр #Тбилиси. Тысячи протестующих требуют отставки главы МВД Гиорги Газария из-за жестокого разгона 20-21 июня. #грузия pic.twitter.com/e6t9iJubb3— Бен Тавенер (@bentavener_ru) 29 июня 2019 г.
Очередная акция протеста с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария проходит в Тбилиси. Видео с места митинга опубликовано в социальных сетях.
— Мы, как и предыдущие десять дней, с соблюдением всех законов, без всяких эксцессов продолжим протест и обязательно добьёмся результата, потому что настало время, когда насилие и оскорбление мы должны оставить в прошлом, — рассказал один из организаторов митинга, Гига Макарвишвили.
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие - читать: https://t.co/i2pD6L9SId pic.twitter.com/uwIfkt34wJ— 3NEWS.RU (@3newsru) 29 июня 2019 г.
Несколько тысяч человек прошли от площади Республики до расположенной в нескольких сотнях метров площади Свободы. В этот раз на шествии наблюдалось больше членов бывшей партии власти "Единое национальное движение", мобилизовавших своих сторонников из регионов Грузии. В первых рядах заметили супругу Михаила Саакашвили Сандру Рулофс.
В эти минуты , Тбилиси https://t.co/YYBg4QwqF5 pic.twitter.com/ndz1R4sOZ5— Telegram Georgia 🇬🇪 (@GeorgiaTelegram) 29 июня 2019 г.
Участники держат в руках флаги Грузии, Украины, США, а также ЕС и выкрикивают: "Уходи!". Шествие завершилось у здания парламента, где начался митинг.
Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.
Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.
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