Жители Тбилиси устроили шествие с требованием отставки главы МВД Грузии — видео

Участники держат в руках флаги Грузии, Украины, США, а также ЕС и выкрикивают: "Уходи!".

Очередная акция протеста с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария проходит в Тбилиси. Видео с места митинга опубликовано в социальных сетях.

— Мы, как и предыдущие десять дней, с соблюдением всех законов, без всяких эксцессов продолжим протест и обязательно добьёмся результата, потому что настало время, когда насилие и оскорбление мы должны оставить в прошлом, — рассказал один из организаторов митинга, Гига Макарвишвили.

Несколько тысяч человек прошли от площади Республики до расположенной в нескольких сотнях метров площади Свободы. В этот раз на шествии наблюдалось больше членов бывшей партии власти "Единое национальное движение", мобилизовавших своих сторонников из регионов Грузии. В первых рядах заметили супругу Михаила Саакашвили Сандру Рулофс.

Участники держат в руках флаги Грузии, Украины, США, а также ЕС и выкрикивают: "Уходи!". Шествие завершилось у здания парламента, где начался митинг.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.