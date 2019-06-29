Трамп на 15 минут заедет в демилитаризованную зону между двумя Кореями

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, посетит демилитаризованную зону между КНДР и Республикой Кореей. Об этом сообщили в Белом доме.

Судя по расписанию американского лидера, визит продлится 15 минут. При этом в графике президента Соединённых Штатов не значится встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее Дональд Трамп заявил, что встретился бы с лидером КНДР на границе в демилитаризованной зоне, чтобы "просто поздороваться, пожать руку".

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