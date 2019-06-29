Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в пьяной езде

В отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина началась служебная проверка.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники ГИБДД задержали Березина во Владимирской области, его заподозрили в езде в нетрезвом виде. При этом Березин отказался пройти медосвидетельствование на месте.
— По факту отказа от прохождения освидетельствования на месте проводится служебная проверка, по результатам которой в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с законодательством, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
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