Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в пьяной езде

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Фото © Росгвардия

Росгвардеец отказался проходить медосвидетельствование на месте по просьбе сотрудников ГИБДД.

В отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина началась служебная проверка.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники ГИБДД задержали Березина во Владимирской области, его заподозрили в езде в нетрезвом виде. При этом Березин отказался пройти медосвидетельствование на месте.

По факту отказа от прохождения освидетельствования на месте проводится служебная проверка, по результатам которой в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с законодательством, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

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