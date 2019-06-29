На Урале подросток погиб из-за заглохшей машины

В Свердловской области 13-летний подросток погиб на дороге Реж — Алапаевск из-за заглохшей машины, сообщает Ura.ru.

Как рассказали агентству в областном управлении ГИБДД, мальчик и его родители ехали в автомобиле ВАЗ-21099, по пути машина заглохла. За рулём была мама школьника.

Несовершеннолетний и его отец вышли из авто, чтобы поймать попутку. После этого в них врезался ВАЗ-2115. В момент ДТП на мужчине и его сыне не было сигнальных жилетов.

По данным правоохранителей, машина заглохла в момент разворота.

Обстоятельства случившегося установят в ходе расследования.