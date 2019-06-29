Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в страдающую от паводка Иркутскую область. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— Создан оперативный штаб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях, пострадавших от дождевого паводка. Разработан план противоэпидемических (профилактических) мероприятий, — также говорится в сообщении.
Специалисты также контролируют работу пунктов временного размещения людей, проводят лабораторные исследования питьевой воды и продуктов. Также определена группа риска подлежащих вакцинации против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии Зонне.
Ранее сообщалось, что в зоне подтопления в Иркутской области оказалось более девяти тысяч человек. В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. По официальным данным, погибло три человека. По данным СМИ, число жертв увеличилось до пяти. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.
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