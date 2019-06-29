В Казахстане рабочие устроили беспорядки из-за "оскорбительного фото" иностранца

Мужчина разместил в мессенджере снимок, на котором антенна рации оказывается на уровне губ стоящей позади него девушки.

В вахтовом посёлке Тенгиз в Казахстане работники нефтегазового месторождения устроили беспорядки из-за "оскорбительного фото" иностранца.

Как уточняется, гражданин Ливии Эли Дауд разместил в WhatsApp фотографию, на которой держит в руке рацию. Её антенна оказывается на уровне губ стоящей позади него девушки.

Местные рабочие посчитали снимок неприличным и начали избивать иностранных коллег. Из-за этого граждан зарубежных государств стали экстренно эвакуировать с завода. Некоторые автобусы с ними толпа забрасывала камнями. Медицинская помощь была оказана 30 пострадавшим.

По последним данным, ситуацию удалось стабилизировать. Сам ливиец принёс извинения жителям Казахстана. Дауд подчеркнул, что не хотел никого обидеть — лишь опубликовал фото с коллегой.