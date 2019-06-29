В Сочи открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154

Самолёт Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера.

Родственники погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем совместно с представителями Минобороны России и Сирии открыли памятную стелу в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мемориал сделан в виде двухметровой открытой книги. На страницах монумента изобразили воздушное судно и перечислили имена жертв трагедии.

Стелу установили на площади, где стоят памятники адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154 с мирной миссией направлялся в Сирию. Он упал в Чёрное море вскоре после дозаправки в аэропорту Сочи. На борту находилось 92 человека. Среди них — журналисты, военнослужащие, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени А.В. Александрова. Все они погибли.