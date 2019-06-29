Беглов сдал в избирком документы для участия в выборах главы Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в горизбирком документы и подписи муниципальных депутатов и избирателей, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах главы города.

— Кандидат представил 162 подписи депутатов, представляющих 108 муниципальных советов, и 80 331 подпись избирателей в поддержку выдвижения кандидата, — сказано в сообщении избирательной комиссии Петербурга, размещённом в "Твиттере".

Рабочая группа по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга приняла документы, необходимые для регистрации у Беглова Александра Дмитриевича pic.twitter.com/UQIU1ChtQ0 — СПбИК (@spbik) 29 июня 2019 г.

Напомним, самовыдвиженец Александр Беглов стал первым кандидатом, кто подал документы на выдвижение в горизбирком. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.