В Иркутской области из-за паводка без света осталось свыше 22 тысяч жителей

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Иркутской области

Без электроэнергии остались населённые пункты Тулунского, Чунского, Тайшетского, Нижнеудинского районов.

Более 22 тысяч жителей Иркутской области — в Тулунском, Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском районах — остались без электричества из-за наводнения.

Без электроснабжения остаётся около 22 510 человек, — сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Напомним, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. В зоне потопления оказалось более девяти тысяч жителей. По официальным данным, погибло три человека. По данным СМИ, число жертв увеличилось до пяти. Ранее Лайф сообщал, что в регион вылетела глава Роспотребнадзора.

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