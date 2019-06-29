В Иркутской области из-за паводка без света осталось свыше 22 тысяч жителей

Более 22 тысяч жителей Иркутской области — в Тулунском, Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском районах — остались без электричества из-за наводнения.
— Без электроснабжения остаётся около 22 510 человек, — сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Напомним, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. В зоне потопления оказалось более девяти тысяч жителей. По официальным данным, погибло три человека. По данным СМИ, число жертв увеличилось до пяти. Ранее Лайф сообщал, что в регион вылетела глава Роспотребнадзора.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram