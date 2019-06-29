Путин прибыл в пострадавшую от паводков Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Самолёт российского лидера приземлился в городе Братске.
Ожидается, что Владимир Путин проведёт совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств по ситуации в Приангарье. Также будут обсуждаться меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий удара стихии.
Ранее сообщалось, что в зоне подтопления в Иркутской области оказалось более девяти тысяч человек. В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. По официальным данным, погибло три человека. По данным СМИ, число жертв увеличилось до пяти. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram