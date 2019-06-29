Неизвестный открыл стрельбу в новосибирском ТЦ — видео

Как удалось узнать Лайфу, мужчина, вооружённый "сайгой", совершил убийство на почве ревности.

Два человека скончались от ранений, полученных в результате стрельбы в новосибирском ТЦ "Эдем". В Сети появились кадры эвакуации посетителей центра.

По предварительным данным, неизвестный открыл огонь из карабина в кафе. В ходе стрельбы смертельные ранения получил молодой человек. В ответ на просьбы правоохранителей сдаться, мужчина покончил с собой.

— В полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе в одном из торговых центров Советского района Новосибирска неизвестный выстрелил в молодого человека. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований, — цитирует представителей регионального ГУ МВД РФ ТАСС.

Как удалось узнать Лайфу, мужчина, вооружённый карабином "Сайга", совершил убийство на почве ревности.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.