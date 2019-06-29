В Роспотребнадзоре рассказали, кого искали на борту самолёта из Грузии

В ведомстве отметили, что проверка пассажиров — это обычная процедура, которую сотрудники проделывают каждый день.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в московском аэропорту Домодедово, чтобы выявить людей с высокой температурой. Так специалисты хотели предотвратить распространение инфекционных заболеваний на территории России.

Отмечается, что при проверке медики использовали бесконтактные градусники. В итоге они выявили у одного ребёнка температуру 38,0. Сотрудники Роспотребнадзора вызвали на борт врача из медицинского пункта аэропорта.

— Выставлен диагноз — фарингит. От госпитализации родители отказались, проследовали дальше по месту жительства, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Других заболевших на борту не обнаружили, добавили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что высадку пассажиров задержали не более чем на 30 минут.

Ранее в ведомстве заявили, что проверка пассажиров — это обычная процедура, которую сотрудники проделывают каждый день.