Путин о паводках в Иркутской области: Нужно, чтобы деньги дошли до каждой семьи

Президент России Владимир Путин призвал власти Иркутской области обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью.

— Нужно, чтобы деньги не только поступили в регион, а дошли до каждой семьи, — заявил Путин.

Напомним, российский лидер ранее прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. По официальным данным МЧС РФ, погибло три человека. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.