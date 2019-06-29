Путин о паводках в Иркутской области: Нужно, чтобы деньги дошли до каждой семьи

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Президент России Владимир Путин призвал власти Иркутской области обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью.

Нужно, чтобы деньги не только поступили в регион, а дошли до каждой семьи, — заявил Путин.

Напомним, российский лидер ранее прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. По официальным данным МЧС РФ, погибло три человека. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.

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