Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Так как в тот день жара за окном достигала 30 градусов, кабина лифта быстро нагрелась. От обезвоживания женщину спасло вино.

Жительница итальянского города Падуя застряла в лифте и провела в нём 27 часов, сообщает Corriere del Veneto.

Как уточняется, женщина спускалась в подвал с ящиком вина и другими вещами, однако лифт застрял. На крики о помощи никто не отозвался, кнопки вызова диспетчера не было, а мобильный телефон итальянка оставила дома. Ко всему прочему в тот день жара за окном достигала 30 градусов, кабина лифта быстро нагрелась.

Чтобы спастись от обезвоживания, женщина разбила одну из бутылок с вином. Через несколько часов женщину обнаружила её дочь и вызвала на место спасателей.