Путин призвал немедленно начать восстановление жилья в Иркутской области

Также глава государства потребовал начать восстановление объектов инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками в Иркутской области призвал как можно скорее начать восстановление жилья в регионе.

— Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее, — заявил российский лидер.

Также глава государства потребовал начать восстановление объектов инфраструктуры и обратил внимание, что учебный год во всех школах региона должен начаться 1 сентября.

Напомним, российский лидер ранее прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. По официальным данным МЧС РФ, погибло три человека. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.