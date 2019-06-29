Путин поручил взять на контроль ситуацию с ценами в районе паводков в Приангарье

Президент России Владимир Путин поручил МВД и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) взять на контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости в районе паводков в Иркутской области.

— Нужно взять под жёсткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей, — заявил Путин.

Кроме того, глава государства поручил Минздраву и Роспотребнадзору держать на контроле эпидемиологическую обстановку в пострадавших районах.

Напомним, российский лидер ранее прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. По официальным данным МЧС РФ, погибло три человека. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.

Ранее Путин поручил как можно скорее решить вопрос с восстановлением жилья в пострадавших от паводков районах.