Правительство РФ выделило 662 млн рублей пострадавшим от паводка в Приангарье

Правительство РФ выделило финансовую помощь в размере 662 миллионов рублей для пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По предварительным данным, средства уже перечислены на счёт региона.

— Эта сумма предназначена для начала первичных социальных выплат в виде разовой финансовой помощи пострадавшим. Это первичный транш, далее по мере информации о фактическом ущербе возможно выделение дополнительных денежных средств, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, из данной суммы по 10 тысяч рублей выделят на единовременную помощь, в связи с утратой имущества планируется перечислить от 50 до 100 тысяч рублей (в зависимости от степени ущерба), по факту причинения вреда здоровью — от 200 до 400 тысяч рублей.

Родственникам погибших выделят по одному миллиону рублей, а также возместят затраты на погребение.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал власти Иркутской области обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью, а также немедленно начать восстановление жилья в регионе.

Напомним, российский лидер ранее прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. По официальным данным МЧС РФ, погибло три человека. СМИ сообщают, что количество погибших возросло до пяти. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.