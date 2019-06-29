В Иркутскую область вылетел борт МЧС с 30 тоннами гуманитарной помощи

Самолёт Ил-76 МЧС РФ с гуманитарной помощью для пострадавших от паводков жителей Иркутской области вылетел с аэродрома Раменское Московской области.

По официальной информации МЧС РФ, на борту лайнера находятся палатки, одеяла, противопаводковые дамбы и спасательные лодки.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. По официальным данным МЧС РФ, погибло три человека. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.

Ранее Путин поручил как можно скорее решить вопрос с восстановлением жилья в пострадавших от паводков районах.