Глава МЧС доложил Путину о пяти погибших в результате паводка в Приангарье

Зиничев отчитался главе государства о том, что из затопленных областей 1161 человек эвакуирован.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в затопленных районах Иркутской области и результатах оказанной пострадавшим помощи.

— В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырёх районах с населением более 11 тыс. человек. В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребёнка. Погибло пять человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остаётся неизвестной, в том числе одного ребёнка, — рассказал глава МЧС РФ президенту на совещании в Братске.

Зиничев также добавил, что 1161 человек эвакуирован , а в 16 пунктах временного жилья размещено 924 человека, из них 282 ребёнка и шесть маломобильных граждан, где им оказывается вся необходимая помощь.

Зиничев подчеркнул, что 29 июня самолёт Ил-76 МЧС РФ привезёт в Иркутскую область необходимые для жителей предметы, такие как палатки и одеяла, а также спасательные лодки и наливные дамбы, отправленные со складов Росрезервов.

Глава МЧС РФ заверил Владимира Путина, что ситуация находится под контролем.

Напомним, в регионе паводок затопил 3,73 тысячи домов, в которых проживает более девяти тысяч человек. На текущий момент в МЧС РФ готовятся к ухудшению ситуации в Иркутской области.