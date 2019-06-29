Путин призвал вовремя начать учебный год в школах Иркутской области

Президент России Владимир Путин призвал оперативно восстановить объекты инфраструктуры в пострадавшей от паводка Иркутской области и вовремя начать учебный год в школах региона.

— Требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры — имею в виду энергетику, связь и транспорт, объектов здравоохранения и образования — школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре, — заявил Путин.

Также российский лидер потребовал наладить информирование жителей Иркутской области о предоставляемой им помощи.

Ранее российский лидер поручил МВД и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) взять на контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости в районе паводков. Он также призвал власти Иркутской области обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья в регионе.

Напомним, президент РФ ранее прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. По официальным данным МЧС РФ, погибло три человека. СМИ сообщают, что количество погибших возросло до пяти. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.