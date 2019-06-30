Путин: Жителей подтопленных районов Приангарья нужно обеспечить питьевой водой

Российский лидер также призвал местные власти в ближайшее время обнародовать списки эвакуированных.

Президент РФ Владимир Путин отметил важность обеспечения жителей Иркутской области питьевой водой в необходимом количестве. Соответствующее заявление он сделал на совещании по ликвидации последствий паводка в регионе.

Кроме того, глава государства поручил региональным властям находиться в контакте с людьми и незамедлительно реагировать на поступающие жалобы и обращения.

— В том числе нужно помочь людям найти своих родных и близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти — это само собой разумеется — чётко знали, кто и где сейчас находится, — подчеркнул президент.

По словам губернатора региона Сергея Левченко, к настоящему моменту вопросы с продовольствием и предметами первой необходимости в подтопленных районах удалось решить в полном объёме, при этом пополнение имеющихся запасов продолжается.

— Запас бутилированной воды имеется, в складах размещено 22 тонны продовольственной муки, 400 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть использована для производства муки. Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребности выпечки хлеба на 20 дней, — цитирует Левченко РИА "Новости".

Как отметил губернатор, информирование жителей региона о рисках, присущих сложившейся ситуации, проводили с помощью радио, телевидения, мобильных операторов, путём проезда по улице и обхода квартир.

Ранее в Приангарье вылетел борт МЧС РФ с 30 тоннами гуманитарной помощи. Правительство РФ выделило 662 млн рублей пострадавшим от паводка в регионе. Президент РФ, ранее прибывший в Иркутскую область, поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от паводков. По данным МЧС РФ, число погибших возросло до пяти.