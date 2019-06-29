Уровень воды в городе Тулуне Иркутской области начинает снижаться

Уровень воды в городе Тулуне Иркутской области понизился на 10 см, до 13,38 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

— 1338 см, ещё на 10 см упал, — ответил на вопрос об уровне воды представитель городской службы. Критической отметкой является 7 м.

Напомним, паводок затопил 3,73 тысячи домов, в которых проживает более девяти тысяч человек. По данным главы МЧС РФ Евгения Зиничева, доложившего президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе, число погибших в стихии достигло пяти человек, пострадало — 97, судьба двоих, включая одного ребёнка, остается неизвестной.