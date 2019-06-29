Путин призвал начать выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье "уже сегодня"

Президент России Владимир Путин призвал власти Иркутской области начать выплаты пострадавшим в результате паводка в регионе уже сегодня.
— Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня, начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство приняло оперативное решение, к работе подключились казначейство, Центральный банк, — отметил российский лидер.
Ранее Путин призвал довести выплаты до всех пострадавших в результате ЧС. Напомним, российский лидер прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.
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