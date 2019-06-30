Путин призвал главу Приангарья контролировать выплаты пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко взять под строгий контроль процесс выплат пострадавшим от паводка в городе Тулуне. Об этом он сообщил на совещании в Братске.

— Поручаю руководителю региона, губернатору, взять под самый строгий контроль. Повторю: надо начать выплаты сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших. Хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно, — заявил президент России.

Напомним, паводок затопил 3,73 тысячи домов, в которых проживает более девяти тысяч человек. По данным главы МЧС РФ Евгения Зиничева, доложившего президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе, число погибших в стихии достигло пяти человек, пострадало — 97, судьба двоих, включая одного ребёнка, остается неизвестной.