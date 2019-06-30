Путин поручил начать оценку восстановительных работ в Приангарье

Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС РФ, властям Иркутской области и соответствующим федеральным учреждениям незамедлительно начать процесс оценки объёма восстановительных работ в подтопленных районах региона. Заявление прозвучало на совещании по ликвидации последствий паводка.

— Поручаю МЧС, руководству Иркутской области, профильным федеральным министерствам уже сейчас приступить к оценке объёма восстановительных работ: определить, какие потребуются материальные и финансовые дополнительные ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы, технику нужно будет дополнительно привлечь из соседних регионов и, если потребуется, из отдалённых, — отметил он.

При этом он подчеркнул, что все поставленные им задачи должны решаться скоординированно и чётко.

Ранее российский лидер прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. Он поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.

По данным МЧС РФ, в ходе чрезвычайной ситуации в регионе погибло пять человек, ещё 97 человек госпитализированы, судьба двоих остаётся неизвестной.