Путин призвал наладить выплаты пострадавшим в Приангарье "без формальностей"

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по выплате пострадавшим в результате паводка в Иркутской области "без лишних формальностей".

— Деньги, которые должны быть выданы в ближайшее время, где и как люди будут получать эти деньги? — спросил глава государства в ходе совещания в Братске.

Глава региона Сергей Левченко заявил, что всем тем, у кого есть банковские карты, сумма будет переведена на них. Однако Путин обратил внимание, что далеко не все ими обладают. В ответ на это губернатор заверил, что выплаты начнутся 30 июня в соответствии со списками, а получить сумму можно будет наличными средствами.

— Нужно как можно быстрее организовать эту работу, потому что у многих утрачены документы и карточек никаких нет, вообще ничего нет. Нужно детей кормить каждый день и самим питаться нормально. Поэтому без лишних формальностей нужно организовать, должным образом, — заявил Путин.

Напомним, президент РФ ранее прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. По последним данным, погибло пять человек. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.