Стала известна дата следующего совещания по ситуации в Приангарье

Глава государства подчеркнул, что времени на урегулирование последствий чрезвычайной ситуации остаётся всё меньше.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что следующее совещание по ситуации в Иркутской области состоится 3 июля. Об этом он заявил на совещании по ликвидации последствий паводка в регионе.

— Мы с вами (встретимся. — Прим. Лайфа) 3 июля, я ещё вас в Москве соберу, тех, кого посчитаю необходимым, для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа. И поговорим ещё раз об этом в Москве, — уточнил российский лидер.

При этом он обратил внимание на внушительный ущерб, нанесённый региону, и добавил, что по итогам совещания будет опубликован проект поручения.

Глава государства подчеркнул, что подтопление продолжается и неизвестно, когда оно закончится. При этом, по его словам, времени на урегулирование последствий чрезвычайной ситуации остаётся всё меньше.

Ранее российский лидер прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. Он поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.

По данным МЧС РФ, в ходе чрезвычайной ситуации в регионе погибло пять человек, ещё 97 человек госпитализированы, судьба двоих остаётся неизвестной.