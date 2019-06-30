Путин призвал поговорить с каждым пострадавшим от паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводком в Иркутской области призвал местные власти поговорить лично с каждым пострадавшим.

— Нужно, чтобы представители губернатора и МЧС побывали во всех пунктах (временного размещения. — Прим. Лайфа) и посмотрели, что там происходит, с людьми поговорили, во всех без исключения, — заявил Путин.

Напомним, президент РФ ранее прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч человек. По последним данным, погибло пять человек, ещё 97 — госпитализированы. Лайф снял с коптера масштаб затопления в городе Тулуне.