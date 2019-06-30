Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 — видео

فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) June 29, 2019
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خلال اجتماعات قمة العشرين ..
شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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.#محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين
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Саудовские СМИ опубликовали в "Твиттере" видео с розыгрышем президентом США Дональдом Трампом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
В коротком видеоролике, распространённом новостным порталом "Хабр аль-Аджиль", видно, как американский лидер, подходя к своему месту в зале заседаний, привлекает внимание принца со стороны правого плеча, после чего быстро проходит вперёд, когда представитель Саудовской Аравии оборачивается.
Напомним, следующий саммит "Большой двадцатки" пройдёт в 2020 году в Саудовской Аравии.
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