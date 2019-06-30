Климкин рассказал о "больном" месте Украины

Дипломат поделился опасениями по поводу того, что теперь Европа и Россия навяжут Киеву чужую стратегию.

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал об измене Европы, которая причинила стране боль. Об этом он сообщил в своём фейсбуке.

— Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключённых. Измена Европы — наша боль. Но не ведитесь на это, — заявил Климкин.

В соцсети политик делится мнением о том, что Евросоюз и Россия могут принимать решения "за спиной Украины", навязывая Киеву чужую стратегию. Министр ссылается на разговоры в кулуарах, говорящие об Украине как об общей зоне ответственности России и Европы.

— На самом деле действия будут российские, а Европа будет наблюдать, — уточнил глава МИД Украины.

Согласно его словам, неопытность украинских властей может привести к тому, что "откровенную капитуляцию" могут представить как "долгожданную победу", в результате чего "Украина на два поколения окажется в серой буферной зоне", отмечает дипломат.