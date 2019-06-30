Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧС в Приангарье

Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию по ликвидации последствий подтопления в Иркутской области. Об этом он заявил в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения.

Как уточняется, возглавлять комиссию будет вице-премьер Правительства России Виталий Мутко.

— Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию, — отметил глава государства.

Ранее стало известно, что следующее совещание по ситуации в Иркутской области состоится 3 июля.

Напомним, российский лидер прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. Он поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.

По данным МЧС РФ, в ходе чрезвычайной ситуации в регионе погибло пять человек, ещё 97 человек госпитализированы, судьба двоих остаётся неизвестной.