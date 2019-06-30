Синоптики обещают приток воды в Иркутской области 6–7 июля

Отмечается, что наблюдаемое в Приангарье явление достаточно редкое и с начала метеонаблюдений, проводимых с 1936 года, было зафиксировано всего три паводка такого масштаба.

Прогнозы синоптиков относительно погодных условий в подтопленных районах Иркутской области внушают опасения относительно нового притока воды. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

— Прогноз остаётся напряженным в районе города Тулуна. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, тогда 6–7 [июля] может быть небольшой приток [воды], — цитирует Яковенко ТАСС.

По его данным, пик паводка пришёлся на 14 часов 29 июня и за сутки уровень воды уменьшился на 40 сантиметров. Это свидетельствует о том, что паводок уходит в верховье. При этом специалист подчеркнул, что "воде идти там особенно некуда" и это отрицательный момент.

Глава Росгидромета отметил, что данное явление — достаточно редкое и с начала метеонаблюдений, проводимых с 1936 года, было зафиксировано всего три паводка такого масштаба.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию по ликвидации последствий подтопления в Иркутской области.

Напомним, российский лидер прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. Он поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.

По данным МЧС РФ, в ходе чрезвычайной ситуации в регионе погибло пять человек, ещё 97 человек госпитализированы, судьба двоих остаётся неизвестной.