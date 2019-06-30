В Иркутской области оценили ущерб дорогам региона от паводка

Кроме того, полностью разрушены восемь деревянных мостов и один металлический. Частично — шесть.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе совещания по ситуации с паводками в регионе заявил, что ущерб дорогам области от удара стихии составил около 800 миллионов рублей.

— Подтоплено 17 участков федеральных автомобильных дорог — в Нижнеудинске пять участков, в Тайшете — шесть, в Тулуне — шесть; 13 мостов: в Нижнеудинске — 11 и в Тулуне — два , — заявил Левченко в ходе совещания, которое провёл Владимир Путин.

Глава региона отметил, что полностью разрушены восемь деревянных мостов и один металлический. Частично — шесть.

— Предварительная оценка ущерба сети дорог регионального значения составляет около 800 миллионов рублей, — добавил Левченко.

Напомним, российский лидер прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. Он поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.