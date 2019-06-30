В России будут лишать прав дальнобойщиков и конфисковывать авто за перевес

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Фото © Pixabay

С подобной инициативой к президенту обратилась национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс".

Российских дальнобойщиков будут лишать прав, а также конфисковывать автомобили и грузы за перевес, который может привести к порче дорожного полотна. Такое заявление в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" сделал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Решение о введении жёстких мер наказания для водителей в таких случаях было принято в рамках заседания Госсовета.

Договорились, что к таким будут особые меры, очень жёсткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза, — заявил Дитрих.

Отметим, что с подобной инициативой к президенту обратилась национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс".

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