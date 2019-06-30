Президента Кипра экстренно прооперировали после перелома бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис получил в результате несчастного случая перелом правого бедра, его успешно прооперировали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Бюро печати и информации.

По словам министра здравоохранения Константина Иоанну, операцию, продлившуюся больше полутора часов, провели в частной больнице Лимасола.

— Операция была завершена без каких-либо осложнений. Президент находится в своей комнате... Через две-три недели он вернётся к своим обязанностям. В течение следующих 48 часов мы будем защищать президента от любой инфекции, — рассказал лечащий врач Андреас Панайоту, добавив, что глава государства перенёс гемиартропластику правого сустава.

Врач также рассказал, что состояние президента стабильно, он находится в хорошем расположении духа.