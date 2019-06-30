В центре Москвы загорелся старинный двухэтажный дом — видео

В центре столицы, в районе Хамовники, загорелся старинный двухэтажный дом. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как огонь полыхает наверху и идёт с крыши здания. По словам очевидца, на месте дежурят более десяти пожарных машин.

По данным МЧС, информация о пожаре поступила в 01:04. ЧП произошло в здании по адресу 1-й Неопалимовский пер., д. 9/15. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.