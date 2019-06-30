Соловьёв и Скабеева развели жаркий спор из-за того, как Трамп назвал Путина

Журналистка доказывала своему коллеге, что слова Трампа He is a great guy характеризовали главу российского государства как "великого парня".

Телеведущие Владимир Соловьёв и Ольга Скабеева поспорили из-за слов президента США Дональда Трампа о главе российского государства Владимире Путине. Дискуссию журналисты устроили в "Телеграме".

Американский лидер в комментарии ВГТРК назвал российского президента "прекрасным парнем" (He is a great guy), после чего Скабеева в шутку раскритиковала перевод СМИ.

— Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться? — заявила она, на что её коллега Владимир Соловьёв возразил, что слово guy сводит перевод к фразе "отличный парень, не больше, но и не меньше".

Скабеева ответила предвыборным лозунгом Трампа Make America great again, означающим "Сделаем Америку снова великой".

— Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин — великий. Кто ж будет спорить? — написала телеведущая.

Напомним, что накануне лидеры России и США провели переговоры об уровне двусторонних торгово-экономических отношений в рамках саммита G20.