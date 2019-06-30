В Канаде разбился самодельный вертолёт

Находившиеся в салоне воздушного средства мужчина и женщина успели эвакуироваться.

Неподалёку от аэропорта канадского города Стайнбак в провинции Манитоба потерпел крушение самодельный вертолёт. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пожарный департамент города.

Отмечается, что инцидент произошёл утром 29 июня по местному времени. Как отметил представитель Совета безопасности на транспорте Крис Крепски, это случилось при попытке приземлиться в 300 метрах от взлётно-посадочной полосы.

Находившиеся в салоне воздушного средства мужчина и женщина успели эвакуироваться и не пострадали. Ведётся расследование случившегося.