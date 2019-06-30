На Украине рассказали о последствиях ассоциации с ЕС

Евросоюз мечтает только о том, чтобы воспользоваться Украиной, и с этой целью заполняет полки страны некачественными товарами. Об этом сообщил депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала ZIK.
Политик обратил внимание граждан на заграничный товар в магазинах и аналогичный на Украине, содержащий химическую составляющую.
Депутат полагает, что необходимо "создать такую модель, чтобы село, как раньше было", в то время как соглашение об ассоциации с Европейским союзом, по его мнению, только вредит Украине, поскольку ЕС думает только о своей выгоде.
— Там никто про нас не думает. Это очень красивое слово — "ассоциация с ЕС". Например, ПАСЕ поддержала Россию, они вернулись. И Германия поддержала, и Франция, и все поддержали. Поляки говорят: "Если вы не знаете, в чём проблема, — проблема в деньгах", — пояснил Поплавский.
Напомним, что подписанное в 2014 году Украиной с Европейским союзом соглашение вступило в полную силу в 2016 году, предоставив первой рынок ЕС. На торговлю распространяются квоты в виде продажи товара без пошлин, однако только в ограниченном объёме.
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