На Аляске при крушении самолёта скончались трое человек

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Фото © Twitter/AirlineNews

Трое человек скончались и один пострадал при крушении самолёта недалеко от населённого пункта Муз Пасс на Аляске. Об инциденте сообщает издание Anchorage Daily News со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, самолёт врезался в гору на северном берегу озера Тёрн.

Как уточняется, 28-летняя выжившая жительница штата Техас Джой Купер была госпитализирована в критическом состоянии. Медики зафиксировали множество переломов костей и коллапс лёгких.

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