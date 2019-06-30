Япония планирует возобновить отлов китов

Срок членства Японии в Международной комиссии по промыслу китов (IWC) подошёл к концу, после чего Токио планирует остаться в организации только на правах наблюдателя.

Правительство Японии объявило о выходе из IWC в декабре 2018 года, из-за чего на страну обрушилась критика со стороны ряда государств. В Токио на это ответили, что научно установленная популяция китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в Токио отметили, что употребление китов в пищу, а также использование получаемых из них продуктов является частью культуры японского народа.

Напомним, что в 2014 году Гаагский суд потребовал от Токио прекратить китобойную программу из-за коммерческой составляющей отлова, после чего Правительство Японии заявило о сокращении числа забиваемых китов на две трети. Подобное решение не удовлетворило Международную комиссию по промыслу китов, после чего страна Азии намекнула на выход из организации.