Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать выплаты

По словам властей региона, следующим важным шагом является восстановление жилья и инфраструктуры.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что пострадавшим от паводка в регионе уже начали выплачивать компенсацию. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте областной администрации.

— Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 000 рублей. В утверждённых списках на сегодняшний день числится 3600 человек. Необходимые суммы переведены во все районы. Кроме того, уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма — около 1,5 миллиона рублей, — отметил он.

По его словам, следующим шагом является восстановление жилья и инфраструктуры.

Также губернатор добавил, что в настоящий момент обсуждает вопрос возможности вывоза детей на отдых в летний период, чтобы они могли "переждать" в летних лагерях, пока будут осуществляться восстановительные работы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, которая продолжает страдать от паводков. Он поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.