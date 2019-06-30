Тульская область готова принять на лето 100 детей из Иркутской области

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Фото © LiveJournal / El Murid

Тульская область готова принять из пострадавшего от паводка Иркутского региона 100 детей вместе с сопровождающими их взрослыми на летние каникулы. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Алексей Дюмин (губернатор региона. — Прим. Лайфа) сообщил, что ‪с 1 июля‬ Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов в сопровождении взрослых на период летних каникул, — говорится на портале. Кроме того, губернатор заверил, что регион возьмёт на себя все расходы, связанные с транспортировкой и размещением людей.

Дюмин также доложил о готовности помочь с восстановлением трёх социальных объектов, пострадавших от наводнения.

Напомним, что в результате паводка, по данным МЧС РФ, в Иркутской области погибло пять человек, ещё 97 человек госпитализированы, судьба двоих остаётся неизвестной.

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