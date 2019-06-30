Стало известно, кто чаще всего берёт ипотеку

С начала года заёмщики получили 412,4 тысячи ипотечных кредитов на 910 миллиардов рублей, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 18%.

Чаще других россиян заёмщиками становятся соотечественники в возрасте от 30 до 39 лет, рассказали эксперты Объединённого кредитного бюро.

— Среди всех взявших ипотеку в 2019 году 45% — заёмщики в возрасте 30–39 лет, 23% — заёмщики в возрасте 40–49 лет, — цитирует ОБК РИА "Новости".

Данный показатель объясняется тем, что в возрасте от 30 до 49 соотечественники наиболее платёжеспособны.

Как уточняется, внушительные доли также приходятся на соотечественников в возрасте от 26 до 29 лет (14%) и от 50 до 59 лет (10%). Молодым людям младше 25 лет с начала года выдали всего 6% кредитов. Меньший показатель зафиксирован только у жителей страны от 60 лет и старше (3%).

Как уточняет ОКБ, с начала года заёмщики получили 412,4 тысячи ипотечных кредитов на 910 миллиардов рублей, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 18%. За год средний размер такого кредита увеличился на 12% и по итогам мая составил 2,21 миллиона рублей.

Ранее Центробанк России сообщил о снижении ипотечных ставок.