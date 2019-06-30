Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире

Спор политиков начался с вопроса о трудностях существования семей, имеющих больных детей.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили в прямом эфире телеканала "Наш" горячую перепалку, которую еле смог остановить ведущий.

Самая громкая часть программы началась после жалобы Ляшко на проблемы семей с больными детьми.

— Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча-Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом, — начал Саакашвили.

На что Ляшко ответил вопросом о том, есть ли у бывшего грузинского политика желание вернуться на родину, где ему грозит срок.

— А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет? Для того чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии, — поинтересовался Ляшко.

Лидер партии "Движение новых сил" ответил депутату, что он "построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко", после чего крики политиков в течение минуты не смогли остановить тщетные призывы ведущего к спокойствию.