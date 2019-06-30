Иванка Трамп возвестила о приближении "золотой эры" Корейского полуострова

Она отметила, что Северной Корее, чтобы достичь этой задачи, нужно предпринять серьёзные шаги, включая осуществление денуклеаризации.

Советник и дочь президента США Иванка Трамп рассказала о приближении "золотой эры" Корейского полуострова, который собирается посетить американский лидер Дональд Трамп, включив в программу визита демилитаризованную зону на границе Южной Кореи и КНДР. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова советника президента.

Она рассказала о готовности сопровождать Трампа в случае, если её пригласят, добавив, что такой пункт программы, как посещение ДМЗ, "очень значимый момент".

— Мы находимся в преддверии возвещения о потенциальной золотой эре на Корейском полуострове, — заверила дочь американского лидера. — Северной Корее нужно предпринять серьёзные шаги и, конечно, осуществить денуклеаризацию, чтобы реализовать эту задачу.

Иванка Трамп отказалась отвечать на вопрос о возможности встречи американского главы государства с председателем КНДР, оставив право озвучить это делегации США. Она подчеркнула, что запланированные на 30 июня мероприятия станут "новым шагом" к достижению согласия с КНДР — вне зависимости от того, состоится встреча северокорейской и американской сторон или нет.

Ранее Лайф писал о запланированном заезде в ДМЗ на границе двух Корей. Как уточнил Дональд Трамп, представители КНДР пожелали встретиться с ним в этой зоне.