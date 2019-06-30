В Роструде напомнили, как правильно уходить в отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск предполагает разделение на несколько частей, при этом одна из них должна составлять не менее 14 дней.

Работодатель не имеет права в одностороннем порядке делить ежегодный оплачиваемый отпуск и закреплять продолжительность таких частей, напомнили в Роструде.

Представители Федеральной службы по труду и занятости напомнили, что по закону размер ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, для глав и работников общеобразовательных учреждений — 56 дней, а для директоров воспитательных садов — 42.

Данный период по договорённости между работодателем и работником предполагает разделение на несколько частей, при этом одна из них должна составлять не менее 14 дней.

Как уточняет "Российская газета", самовольное нарушение данной нормы Трудового кодекса для работодателя чревато предупреждением или штрафом — в размере до пяти тысяч для должностных лиц и предпринимателей и до 50 тысяч для юридических лиц.

Также отмечается, что несовершеннолетним сотрудникам и работникам, занятым на опасном производстве, отпуск должен быть предоставлен в обязательном порядке.

Кроме того, работодатель обязан в любое время предоставить отпуск мужчинам, чьи жёны находятся в отпуске в связи с беременностью.

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