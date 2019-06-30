Более 1,7 тысячи жилых домов остаются подтопленными в Иркутской области

В готовности у местных спасателей находятся 42 пункта временного размещения, ещё в 15 размещено более 1,3 тысячи человек.

В результате паводка в Иркутской области подтопленными остаются 1717 жилых домов в 28 населённых пунктах региона. Такие данные приводит областное ГУ МЧС РФ.

— По состоянию на 7 утра (2:00 мск. — Прим. Лайфа) остаются подтопленными 28 населённых пунктов — 1717 жилых домов, где проживает 4177 человек, из них 801 ребёнок, — говорится в сообщении.

Подтопленными также остаются пять автомобильных дорог в Нижнеудинском и Тулунском районах. Госпитализированы, по последним данным, 97 человек. Основным диагнозом является переохлаждение.

В готовности у местных спасателей находятся 42 пункта временного размещения, ещё в 15 размещено более 1,3 тысячи человек. Кроме того, местные власти организовали работу по доставке населению питьевой воды и продуктов питания.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от паводков. Прибывший в регион президент России Владимир Путин поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.