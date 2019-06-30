Уровень воды в городе Тулуне Иркутской области продолжает падать

Уровень воды в реке Ие, наводнившей город Тулун Иркутской области, понизился до 1289 сантиметров. Об этом сообщается на сайте администрации города.

— Уровень воды в реке Ие на 10:00 (5:00 мск) 30 июня составил 1289 см (–17 см), — говорится в сообщении. Сводка предоставлена согласно данным о снижении уровня воды вплоть до 1306 см к 1:00 по московскому времени, после чего он оставался стабильным на протяжении двух часов.

Ранее Лайф публиковал видео с коптера, показывающее уровень наводнения в городе Тулун в результате паводка. По данным МЧС, стихия забрала жизни пяти человек, более 97 — пострадали, судьба двоих неизвестна. Сообщалось, что уровень воды в Тулуне начал снижаться, тогда этот показатель составил 10 сантиметров.